Матчи Ла Лиги будут проходить ежедневно в течение 5 недель после рестарта

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, как возобновится сезон Примеры на фоне пандемии коронавируса.

«Матчи Ла Лиги будут проводится ежедневно на протяжении 35 дней. За 24 часа до игры футболистов будет тестировать на COVID-19.

Самый низкий риск заражения будет во время матчей. Я попрошу соблюдать все правила безопасности, чтобы заболевших было как можно меньше.

Мы полностью контролируем игроков. Я попрошу их следовать протоколу и дома», – сказал Тебас в интервью El Partidazo на Movistar.

Ла Лига ранее сообщила клубам, что сезон может возобновиться 12 июня. Лига провела 2500 тестов на коронавирус, заражены 8 человек.

Чемпионат был приостановлен после 27 туров. По всей видимости, за 35 дней каждой из команд придется провести по 11 матчей.

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