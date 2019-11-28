Холдинг «Ман Сити» купил бельгийский «Ломмел». Это 9-й клуб в группе

Холдинг City Football Group (CFG), владеющий , объявил о покупке клуба второго бельгийского дивизиона.

В структуру City Football Group вошел «Ломмел», занимавший шестое место в лиге на момент приостановки сезона из-за коронавируса.

Предполагалось, что CFG покроет долг «Ломмела» в размере 1,75 млн фунтов в рамках этой сделки. Других вложений для приобретения бельгийского клуба не потребуется.

В холдинг City Football Group теперь входят 9 клубов. Помимо «Манчестер Сити» и «Ломмела», группа включает в себя «Нью-Йорк Сити» (США), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Мумбаи Сити» (Индия), «Йокогама Ф. Маринос» (Япония), «Монтевидео Сити Торке» (Уругвай), «Жирону» (Испания) и «Сычуань Цзюню» (Китай).

Около года назад «Ломмел» был куплен израильтянином Уди Шокатовичем, связанным с известным агентом Пини Захави. Однако у комитета, выдающего лицензии футбольным клубам в Бельгии, возникли возражения, поскольку одновременно вести агентскую деятельность и владеть клубом запрещено. В связи с этим контроль над «Ломмелом» перешел от Шокатовича к некоммерческой организации. Теперь владельцем клуба стал холдинг City Football Group.