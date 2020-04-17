РПЛ может перейти на «весну-осень», у «Ман Сити» самый дорогой состав, Федоров – лучший русский в НХЛ, Смолова ждет карантин и другие новости утра

1. УЕФА может рекомендовать РПЛ и другим лигам перейти на систему «весна-осень». Ранее об этом задумались в ФИФА. Валерий Непомнящий за возвращение к прежней системе. Виталий Мутко считает, что в России изначально ничего не нужно было «гоношить». Делать что?

2. «Сельта» возобновляет тренировки, но без Смолова – Федю ждет карантин в Испании, куда он вернется уже на этой неделе.

3. У «Ман Сити» самый дорогой состав по версии Transfermarkt, «Ливерпуль» в этом рейтинге выше «Реала» и «Барсы».

4. Клубы КХЛ продолжают подписывать новичков. «Авангард» обменял Широкова в «Спартак» на Хохлачева. За Толчинского омский клуб заплатит ЦСКА 85 млн рублей, а «Нефтехимику» за Шарипзянова – 70 млн.

СКА переманит 16-летнего вратаря «Магнитки» Иванова. Мозякину в Магнитогорске предлагают уже не 60, а 50 миллионов в год.

Все подтвержденные переходы КХЛ можно найти здесь.

5. Федоров назван лучшим российским игроком НХЛ по версии The Hockey Writers, Овечкин – 2-й, Ковальчук – 9-й.

6. Валентин Писеев уверен, что Загитова и Медведева будут в составе сборной России по фигурному катанию в новом сезоне. Почетный президент ФФКР также ответил хейтерам Жени, которые хотят выгнать ее из Японии.

7. «Ливерпуль» опережает «Реал» и «МЮ» в борьбе за Кулибали. Также «красным» нужен Вернер, которому предложат 5-летний контракт на 50 млн евро.

«Динамо» интересуется хавбеком «Монпелье» Ле Таллеком, получающим российский паспорт. «Валенсия» готова продать Дениса Черышева.

8. Студия Артемия Лебедева создала логотип и фирменный стиль для Всероссийской федерации волейбола.

9. Футболисту «Карпат» Хахлеву пришлось извиняться за фото с красным флагом и Лениным.

10. Бундеслига по-прежнему намерена возобновить сезон 15 мая, несмотря на коронавирус в «Кельне». А в АПЛ опасаются, что весь следующий сезон пройдет без зрителей.

11. «Химки» уволят 12 сотрудников. Клуб (новичок РПЛ, если кто забыл) ждет спонсоров или инвесторов.

12. Магнус Карлсен обыграл Хикару Накамуру в финале шахматного интернет-турнира.

13. Легенда «Барсы» и сборной Нидерландов Роналд Куман госпитализирован из-за проблем с сердцем.

14. В чемпионате Беларуси «Шахтер» разгромил «Ислочь», БАТЭ победил «Неман».

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