Дзагоев о коронавирусе: «Только, может, «Зенит» со своим «Газпромом» и «Краснодар» не снизят зарплаты»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился мнением о последствиях пандемии коронавируса для .

- Пока непонятно, когда все и как закончится.

– Я думаю, нескоро. У меня ощущение такое.

- Как все это скажется в целом на футболе и футболистах?

– Мне кажется, будут очень серьезные последствия, учитывая, что клубы не зарабатывают.

Только, может быть, со своим «Газпромом» не убавит зарплату игрокам, ну и . Все, наверное, ровно только у них останется. Другие клубы, скорее всего, пострадают.

Не знаю, как все будет, но надеюсь, что не прямо плачевно-плачевно, и мы сможем продолжить выступать и бороться за высшие места, попадать в Лигу чемпионов.

РПЛ надо доиграть, там 8 туров осталось. Если играть 2 игры в неделю – это четыре недели, вообще без проблем. Доиграть можно будет, учитывая, что перенесли Евро-2020.

Потом дать меньше паузу, дать три недели, а не месяц, и дальше готовиться», – сказал Дзагоев.