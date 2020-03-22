Дзагоев о коронавирусе: «Только, может, «Зенит» со своим «Газпромом» и «Краснодар» не снизят зарплаты»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился мнением о последствиях пандемии коронавируса для РПЛ.
- Пока непонятно, когда все и как закончится.
– Я думаю, нескоро. У меня ощущение такое.
- Как все это скажется в целом на футболе и футболистах?
– Мне кажется, будут очень серьезные последствия, учитывая, что клубы не зарабатывают.
Только, может быть, «Зенит» со своим «Газпромом» не убавит зарплату игрокам, ну и «Краснодар». Все, наверное, ровно только у них останется. Другие клубы, скорее всего, пострадают.
Не знаю, как все будет, но надеюсь, что не прямо плачевно-плачевно, и мы сможем продолжить выступать и бороться за высшие места, попадать в Лигу чемпионов.
РПЛ надо доиграть, там 8 туров осталось. Если играть 2 игры в неделю – это четыре недели, вообще без проблем. Доиграть можно будет, учитывая, что перенесли Евро-2020.
Потом дать меньше паузу, дать три недели, а не месяц, и дальше готовиться», – сказал Дзагоев.