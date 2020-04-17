УЕФА может рекомендовать РПЛ и другим лигам перейти на систему «весна-осень» («СЭ»)

изучает возможность проведения турниров по системе «весна-осень» в странах, где применяется формат «осень-весна», сообщает .

Инициатива связана с желанием УЕФА доиграть нынешний сезон. При использовании системы «весна-осень» это можно будет сделать в августе-ноябре 2020 года, а следующий сезон начать в феврале-марте 2021-го.

Возможно, что до 15 мая рекомендации поступят в и будут обсуждаться на исполкоме союза.

ФИФА может рассмотреть проведение сезона по системе «весна-осень»