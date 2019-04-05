«Авангард» выплатит ЦСКА около 85 млн рублей за Толчинского («Р-Спорт»)

Нападающий ЦСКА Сергей Толчинский, вероятно, продолжит карьеру в «Авангарде».

Как информирует «Р-Спорт», ЦСКА получит около 85 миллионов рублей в качестве компенсации за переход Толчинского в омский клуб.

Москвичи не стали повторять контрактное предложение «Авангарда» форварду.

Ожидается, что за два сезона в омском клубе хоккеист заработает около 100 миллионов рублей.

В минувшем сезоне 25-летний хоккеист набрал 22 (14+8) очка в 40 матчах.

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