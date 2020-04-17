Смолов не начнет тренироваться с «Сельтой» на неделе. Ему положен карантин после возвращения в Испанию

Теги Локомотив Федор Смолов премьер-лига Россия Сельта Ла Лига Пионе Систо коронавирус Футбол

«Сельта» планирует возобновить тренировки на следующей неделе.

Форвард Федор Смолов и вингер Пионе Систо не смогут приступить к занятиям вместе с одноклубниками, поскольку по возвращении в Виго игроки должны определенное время оставаться на карантине, сообщили в «Сельте». 

Ла Лигу приостановили в марте из-за коронавируса. Систо в конце марта на машине уехал в Данию, куда добирался 26 часов, а Смолов в начале апреля вернулся в Россию.

Смолов вернулся в Россию, хотя границы закрыты: частным джетом в Минск и машиной до Москвы

Примерный календарь возвращения спорта: Бундеслига – 15 мая, Ла Лига – в начале июня

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