Смолов не начнет тренироваться с «Сельтой» на неделе. Ему положен карантин после возвращения в Испанию

«Сельта» планирует возобновить тренировки на следующей неделе.

Форвард и вингер не смогут приступить к занятиям вместе с одноклубниками, поскольку по возвращении в Виго игроки должны определенное время оставаться на карантине, сообщили в «Сельте».

приостановили в марте из-за коронавируса. Систо в конце марта на машине уехал в Данию, куда добирался 26 часов, а Смолов в начале апреля вернулся в Россию.

Смолов вернулся в Россию, хотя границы закрыты: частным джетом в Минск и машиной до Москвы

Примерный календарь возвращения спорта: Бундеслига – 15 мая, Ла Лига – в начале июня