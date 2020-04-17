«Химки» уволят 12 сотрудников. Клуб ждет спонсоров или инвесторов («СЭ»)

Двенадцать сотрудников «Химок» получили уведомление о завершении сотрудничества с июня 2020 года, сообщает «Спорт-Экспресс».

Решение касается людей из отделов селекции, коммерции и пресс-службы.

В клубе введен режим жесткой экономии. При этом отмечается, что без уволенных сотрудников практически нереально выполнять требования – по размещению рекламы, предоставлению фотографий определенного качества и так далее.

В «Химках» рассчитывают, что трудности временные, и в ближайшее время клуб найден новый источник финансирования.

По данным издания, «Химки» ожидают прихода спонсоров или инвесторов. Самым реальным называется вариант с бизнесменом Сергеем Ломакиным, совладельцем розничной торговой сети Fix Price, а также владельца «Риги» и председателя совета директоров «Пафоса».

Возможно, придет и другой инвестор. Вопрос финансирования станет ключевым при прохождении лицензирования в .

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