Бундеслига не планирует откладывать возобновление сезона 15 мая из-за коронавируса в «Кельне»

Представитель Бундеслиги прокомментировал три случая заражения коронавирусом в «Кельне» в преддверии возможного возобновления сезона 15 мая.

«Тот факт, что мы выявили эти случаи, поможет нам узнать, кто здоров, а кто – нет. Мы воспринимаем это позитивно и, конечно, не оставляем надежд на рестарт в середине мая.

У нас нет никаких сомнений. Личности тех, кто заразился в «Кельне», установлены, они изолированы.

Мы проводим тесты уже несколько дней, и, естественно, что у некоторых игроков результаты положительные, поскольку у многих болезнь протекает бессимптомно.

Когда вновь начнем играть, мы будем знать, что все здоровы», – сказал представитель Бундеслиги.

В Германии 165 тысяч случаев заражения COVID-2019. Выздоровели 121 тысяча человек, умерли – 6 812.

Лукомский написал, что завершать сезон по текущей таблице – глупость. Нет, это неизбежность

Примерный календарь возвращения спорта: Бундеслига – 15 мая, Ла Лига – в начале июня