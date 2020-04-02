Венгер о ЧМ: «Месси будет в тени Марадоны, пока не преуспеет. Кажется, даже Лео знает это»

Бывший главный тренер «Арсенала» поделился мнением о и .

– У Марадоны есть нечто волшебное. Он был творцом, гением со своим собственным миром. Мы все хотели бы быть Марадоной, забывая обо всех глупостях, которые он делал в жизни, потому что он такой, какой есть – настоящий.

Я имел честь тренировать [Марадону], когда Диего было уже за 50 лет. Он чувствовал себя неважно, ему было трудно ходить, но он волшебно играл с мячом. Марадона тогда выступал с Баджо и Дель Пьеро, но мяч чаще был у Диего.

Возможно, Диего – единственный, кто мог сказать про «руку Бога», и люди простили ему это. Другого бы просто убили бы. Вспомните руку Анри в игре с Ирландией.

Странно, что сегодня у Аргентины есть лучший игрок в мире, но этой сборной не удалось выиграть чемпионат мира. Кажется, даже Лионель Месси знает, что пока не преуспеет, будет жить в тени Марадоны.

Что интересно, Месси в своем поведении совершенно противоположен Марадоне, который был более общительным. Лео спокойнее, он замкнут, мало говорит.

Это два гения, Месси, безусловно, выиграл больше на клубном уровне, но чтобы добиться абсолютного признания Марадоны, ему придется сделать это [выиграть чемпионат мира] с , и он был очень близок.

- Три поражения в финалах Кубка Америки, проигрыш в финале чемпионата мира. Месси мог бы сказать: «Что ж, это моя судьба».

– Да, можно подумать и так, но это ли не путь чемпиона – бороться с судьбой и продолжать делать это, когда любой бы сдался? – сказал Венгер.

Месси стал лучше бить штрафные: он подгибает голеностоп так, что у нормального человека был бы вывих

Марадона взял на ЧМ-2010 игрока, который ему приснился. Вместо Дзанетти и Камбьяссо