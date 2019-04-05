«Магнитка» снизила предложение по зарплате Мозякину с 60 до 50 млн рублей

Продолжаются переговоры по новому контракту между «Металлургом» и форвардом Сергеем Мозякиным.
По информации телеграм-канала «Хоккей без зрителей», руководство «Магнитки» вновь предложило 39-летнему россиянину однолетний контракт, однако снизило условия по годовой зарплате с 60 миллионов рублей до 50 миллионов.
Напомним, что ранее заработная плата Мозякина в магнитогорском клубе составляла 180 миллионов рублей в год.
39-летний хоккеист выступает за магнитогорскую команду с 2011 года.
Вице-президент «Магнитки»: «Сторона Мозякина думала, что потолок поднимут и им сумму увеличат. Теперь мы взяли паузу»