«Магнитка» снизила предложение по зарплате Мозякину с 60 до 50 млн рублей

Продолжаются переговоры по новому контракту между и форвардом .

По информации телеграм-канала «Хоккей без зрителей», руководство «Магнитки» вновь предложило 39-летнему россиянину однолетний контракт, однако снизило условия по годовой зарплате с 60 миллионов рублей до 50 миллионов.

Напомним, что ранее заработная плата Мозякина в магнитогорском клубе составляла 180 миллионов рублей в год.

39-летний хоккеист выступает за магнитогорскую команду с 2011 года.

Вице-президент «Магнитки»: «Сторона Мозякина думала, что потолок поднимут и им сумму увеличат. Теперь мы взяли паузу»