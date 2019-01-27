Валентин Писеев: «Какие-то единичные фанаты требуют выдворить Медведеву из Японии. Но у нее куда большее число сторонников»

Почетный президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Валентин Писеев прокомментировал информацию о том, что несколько японских болельщиков возмутились присутствием Евгении Медведевой в стране.

Медведева прилетела в Японию для участия в шоу, которое позже было перенесено на год из-за коронавируса. Из-за критики со стороны болельщиков, спортсменка закрыла комментарии в инстаграме.

«Какие-то единичные фанаты требуют выдворить Медведеву из Японии. Но у Медведевой куда большее число сторонников. Я в этой ситуации больше верю продюсеру Ари Закаряну, который уверен, что она не тренируется, а оказалась в Японии, потому что хотела выступить в шоу, куда ее пригласили.

Я понимаю, когда русские начинают подозревать в духе «наверняка она там катается и в период пандемии», но японцы-то почему так рассуждают?» – рассказал Писеев.

Женя Медведева, похоже, застряла в Японии: прилетела на шоу за два месяца до начала, но его отменили