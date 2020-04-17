«Ливерпуль» опережает «Реал» и «МЮ» в борьбе за Кулибали и хочет включить Ловрена в сделку

Защитник «Наполи» может сменить клуб летом.

Как информирует Daily Mail со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, фаворитом в борьбе за игрока считается , поскольку он готов включить в сделку защитника .

Также на сенегальца претендуют «Манчестер Юнайтед» и , однако отмечается, что для них покупка центрального защитника не является приоритетом. Также интерес к Кулибали сохраняет «ПСЖ».

не намерен рассматривать предложения менее 89 миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне 28-летний Кулибали провел 15 матчей в Серии А. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«ПСЖ» готов предложить Кулибали контракт до 2025 года с зарплатой 10 млн евро