«Ливерпуль» опережает «Реал» и «МЮ» в борьбе за Кулибали и хочет включить Ловрена в сделку

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Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может сменить клуб летом.

Как информирует Daily Mail со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, фаворитом в борьбе за игрока считается «Ливерпуль», поскольку он готов включить в сделку защитника Деяна Ловрена.

Также на сенегальца претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Реал», однако отмечается, что для них покупка центрального защитника не является приоритетом. Также интерес к Кулибали сохраняет «ПСЖ».

«Наполи» не намерен рассматривать предложения менее 89 миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне 28-летний Кулибали провел 15 матчей в Серии А. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«ПСЖ» готов предложить Кулибали контракт до 2025 года с зарплатой 10 млн евро

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