«Валенсия» готова рассмотреть предложения по Черышеву (Superdeporte)

Полузащитник «Валенсии» может сменить клуб летом.

Как информирует Superdeporte, готова рассматривать предложения по россиянину.

Также клуб могут покинуть , , Муктар Диакаби, Жоффре Кондогбиа, Ферран Торрес и .

Черышев выступает за «Валенсию» с 2018 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.

В 15 матчах Ла Лиги в этом сезоне 29-летний футболист забил 1 гол и отдал 1 голевой пас.

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