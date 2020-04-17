«Валенсия» готова рассмотреть предложения по Черышеву (Superdeporte)

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев может сменить клуб летом.
Как информирует Superdeporte, «Валенсия» готова рассматривать предложения по россиянину.
Также клуб могут покинуть Родриго, Яспер Силлессен, Муктар Диакаби, Жоффре Кондогбиа, Ферран Торрес и Кевин Гамейро.
Черышев выступает за «Валенсию» с 2018 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.
В 15 матчах Ла Лиги в этом сезоне 29-летний футболист забил 1 гол и отдал 1 голевой пас.
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