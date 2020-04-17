«Валенсия» готова рассмотреть предложения по Черышеву (Superdeporte)

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Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев может сменить клуб летом.

Как информирует Superdeporte, «Валенсия» готова рассматривать предложения по россиянину.

Также клуб могут покинуть Родриго, Яспер Силлессен, Муктар Диакаби, Жоффре Кондогбиа, Ферран Торрес и Кевин Гамейро.

Черышев выступает за «Валенсию» с 2018 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.

В 15 матчах Ла Лиги в этом сезоне 29-летний футболист забил 1 гол и отдал 1 голевой пас.

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