Роберто Айяла: «Месси – Спиди Гонзалес, Марадона – чистое искусство»

Бывший защитник сборной Аргентины Роберто Айяла сравнил и .

«Они разные. Диего – чистое искусство во всем, что делал на поле.

Месси – Спиди Гонзалес (мультипликационный персонаж Looney Tunes, «самая быстрая мышь во всей Мексике» – прим. Sports.ru), не позволяющий мячу ускользнуть от него. Лео держит его в двух сантиметрах от ног. Как у него так получится?

Я поиграл и с тем, и с тем. С Диего делал первые шаги в футболе. Они два зверя, когда Лео завершит карьеру, о нем тоже будут вспоминать. Не знаю, так ли, как Марадону. Но это не имеет значения», – сказал Айяла.

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