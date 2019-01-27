Валентин Писеев: «Сюрпризов в составе сборной на сезон нет, Загитова и Медведева, ясное дело, там присутствуют»

Почетный президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Валентин Писеев рассказал о составе сборной на новый сезон.

«На исполкоме должны быть подведены итоги сезона, обсуждены планы на будущее в связи с распространением коронавируса, календарь, а также утвержден состав сборной России, который уже сформирован, но еще должен быть рассмотрен членами исполкома.

Каких-то сюрпризов в составе нет, Загитова, Медведева, Туктамышева, ясное дело, в нем присутствуют, так же как и молодые девчонки, которые себя зарекомендовали.



Допустим, ну как можно не включать в состав Загитову? Она одна из сильнейших наших фигуристок, тем более, говоря о будущем, нужно помнить, что правила нашего вида спорта вскоре могут поменяться. Много в нашем мире неясностей, поэтому не нужно тревожить спортсменов», – сказал Писеев.