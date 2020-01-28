Виталий Мутко: «Система «осень-весна» нам ничего не дала. Зачем было гоношить?»

Бывший глава РФС Виталий Мутко поделился мыслями о системе «осень-весна» в чемпионате России.

– Что скажете по поводу разговоров о возвращении к системе «весна-осень»?

– Когда пришел в 2005 году, у нас была стратегия. Система «осень-весна» нам ничего не дала, никаких преимуществ. Зачем было гоношить?

Сейчас в итоге все в мире раздумывают над возможностью перейти на «весну-осень», – сказал Мутко.

Надо ли завершать чемпионат досрочно? «Ахмат» вылетает? 18 команд или 16? Примите решения за Прядкина и Дюкова

ФИФА может рассмотреть проведение сезона по системе «весна-осень»