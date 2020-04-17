Весь следующий сезон АПЛ может пройти без зрителей

Все матчи АПЛ сезона-2020/21 могут пройти без зрителей, сообщает Sky Sports.

Клубы АПЛ готовятся к такому варианту и изучают возможные последствия подобного решения.

Команды Премьер-лиги ожидают, что футбол вернется в свое привычное состояние после появления вакцины от коронавируса. Sky Sports ссылается на экспертов, которые утверждают, что она появится не раньше середины 2021 года.

Уже сейчас клубы АПЛ, понимая, что падение доходов неизбежно, задумываются о том, чтобы тратить на новичков как можно меньше летом, когда откроется трансферное окно.

АПЛ приостановили ​13 марта из-за пандемии коронавируса, но все клубы готовы доиграть сезон, когда будет безопасно.

Клубам АПЛ сообщили, что сезон можно доиграть только на нейтральных стадионах (BBC)