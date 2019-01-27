Татьяна Навка: «Если сложится, с удовольствием снова задействуем Алину Загитову и повторим нашу прошлогоднюю сказку»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала о планах на новые ледовые шоу.

«Я пока что верю в хорошее, как верю и в то, что очень скоро все вернется в привычное русло. Жизнь продолжается, мы готовимся к следующему очень серьезному спектаклю на льду. Признаюсь честно, я долго к этому шла, мечтала о “Лебедином озере” еще со спорта. С Романом у нас этого не получилось — ему эта идея не очень нравилась, ну не хотел он быть принцем (улыбается). Теперь пришло время реализовать давнюю мечту.

Мы с моей командной – Алексеем Сечиным, Игорем Оршуляком – это мое плечо, моя опора, мой надежный помощник – и с Петром Чернышовым, самым что ни есть принцем, создаем неповторимый мюзикл. Вас ждет невероятная музыка Чайковского, но только ей мы не ограничимся. Для каждого спектакля пишется своя музыка, новое шоу не станет исключением. Мы создадим симбиоз классики и современной музыки с потрясающими оранижировками и яркими мелодичными композициями.

Сюрпризов и правда будет очень много. Изучив разные сценарии «Лебединого озера», я поняла – все концовки одинаково печальны и драматичны, поэтому для своего новогоднего ледового шоу мы готовим свой сценарий, и обещаю – это будет интересно, живо и увлекательно как для детей, так и для взрослых.

С удовольствием, если сложится, снова задействуем и повторим нашу прошлогоднюю сказку «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Я безумно счастлива, что Алина согласилась кататься именно у нас. Мне кажется, что ей тоже было интересно попробовать себя в новой роли. Алина показала чемпионское катание. По два раза в день она выкладывалась на сто процентов и срывала заслуженные овации зрителей», – сказала Навка.

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