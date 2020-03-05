Жоау Мариу может покинуть «Локомотив» и вернуться в «Спортинг»

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу может вернуться в чемпионат Португалии.

27-летний хавбек является приоритетной трансферной целью , сообщает A Bola.

Мариу, правами на которого владеет , может стать частью сделки по переходу в миланский клуб защитника из «Спортинга».

В рамках обмена в лиссабонский клуб, соответственно, может перебраться полузащитник железнодорожников, срок аренды которого истекает в конце июня.

Мариу является воспитанником академии «Спортинга», в составе которого он выступал до 2016 года, а потом перешел в «Интер».

Ранее сообщалось, что «Локо» хочет удержать игрока, арендованного на один сезон, но не готов заплатить за него требуемые 18 млн евро.