Бердыев хочет вернуться к тренерской работе. Он ищет варианты самостоятельно

Бывший главный тренер «Рубина» и Курбан Бердыев планирует вернуться к работе.

Как сообщает «Бизнес Online», Бердыев хочет вернуться к тренерской работе, однако ему приходится самостоятельно искать варианты трудоустройства. В последние полгода он проводил встречи в Москве и Санкт-Петербурге по поводу возможных клубов и членов его штаба.

Отмечается, что Бердыев готов взять в свой штаб молодых специалистов.

По информации источника, Бердыев хотел возглавить академию , которая появилась во многом благодаря его инициативе. Однако по какой-то причине 67-летний специалист не получил эту должность. В настоящее время Бердыев проживает в Казани.

Ранее тренер мог возглавить «Сочи», однако в клубе решили пригласить Владимира Федотова из «Оренбурга».

Бердыев руководил «Рубином» с 2001 по 2013 год, а также с 2017-го по 2019-й. В «Ростове» он работал в 2014-2017 годах. Под его руководством «Рубин» дважды стал чемпионом России (2008, 2009), а «Ростов» занял второе место в РПЛ (2015/16).