Денис Глушаков: «Я оправдал надежды в «Спартаке», команда наконец-то стала чемпионом»

Бывший полузащитник Денис Глушаков рассказал о своем решении присоединиться к красно-белым в 2013 году.

«Были посиделки в ресторане Комбаровых. С того момента они постоянно говорили Карпину: «Давай Глушака к нам».

Потом я понимал, что идет какой-то диалог. Ну, я же болел за «Спартак» с детства, это моя команда.

Я даже показывал спартаковские тетрадки из детства, мой дядя играл в «Спартаке».

Думаю, что я оправдал надежды, команда наконец-то выиграла чемпионство», – сказал Глушаков.

У 33-летнего хавбека в 2018 году произошел конфликт с бывшим главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой и летом 2019-го он покинул клуб, перебравшись в «Ахмат».