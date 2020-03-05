УЕФА планирует доигрывать еврокубки одноматчевыми противостояниями с 1/4 финала

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Стала известна позиция УЕФА и Ассоциации европейских клубов относительно возобновления сезона в Европе.

По информации Cadena SER, каждая страна постарается возобновить чемпионат как можно раньше, однако это будут делать по мере возможности.

Самой первой, вероятно, станет Бундеслига – немцы планируют возобновить турнир уже в мае, остальные лиги – летом, в основном – в середине июля. Все матчи будут проводиться без зрителей.

Лига чемпионов и Лига Европы будут доигрываться по окончании матчей чемпионатов, при этом 1/4 и 1/2 финала намерены проводить на нейтральных полях одним матчем, чтобы доиграть за две недели.

Новый сезон должен стартовать в начале сентября после трехнедельной паузы.

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