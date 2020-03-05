Кержаков о России: «Кто-то не может купить куртку и пенал. Это ненормально. Хочу, чтобы у всех были равные условия»

Экс-форвард сборной России и Александр Кержаков поделился мыслями о ситуации в стране.

«В политику не лезу и не хочу. У меня есть вещи, с которыми не согласен. Я не знаю, как могут реализовываться планы, чтобы ветераны и дети могли быть обеспечены образованием, хорошей медициной. Я очень хочу, чтобы у нас не было проблем с тем, что бабушки лежат в коридорах больницы.

Я не знаю, что можно с этим сделать. Давайте где-то сократим бюджет и направим деньги туда. Я хочу, чтобы дети могли получать хорошее образование.

Я как генеральный директор благотворительного фонда получаю много писем. Кто-то не может купить куртку, пенал для учебы. Как такое может быть? Это ненормально.

Я не могу прийти и сказать, что нужно сделать, чтобы такого не было. Я всю жизнь был в футболе. Не хочу лезть туда, где я не понимаю. Просто хочу, чтоб все были живы, сыты, здоровы.

Хочу, чтобы все имели равные условия для получения образования, медицинской помощи. У нас находится только 300 семей на попечении. Всем помочь мы не можем», — сказал Кержаков.