Филипп про Путина: «В Германии считают, что это большая фигура. Он знает цену словам и ради своего государства сделает все»

Форвард Максимилиан Филипп рассказал, как в Германии относятся к президенту России Владимиру Путину.

– По словам Орещука, ваша мама была уверена, что русские ходят по улицам с автоматами. Что она рассказывала вам о ГДР?

– Родилась она после войны. Ужасы войны не застала, но узнала о них в школе. И, конечно, росла с чувством страха, пока жила в разделенной стеной Германии. Пришлось переубеждать ее: «Те времена позади. Ничего подобного давно нет и не предвидится».

Но Россия и правда пугала ее. Она читала газеты, смотрела новости. В Германии знают: Путин – большая фигура. Ему есть что сказать, он знает цену словам. И ради своего государства он сделает все. Так вот, мама знала, что Россия – сильная страна, но сомневалась, как она принимает иностранцев. Она беспокоилась, как бы не случилась война или еще что-то такое, что не позволит мне вернуться домой. В голову ей лезли самые безумные вещи.

Худшее случилось, когда я получил травму. Она позвонила: «Чем я могу тебе помочь? У меня нет визы, нужно ее оформить». А это сложно для поездки в Россию. Спортивный директор тогда пообещал, что мама получит визу на год – правда, ее до сих пор нет. Я ей отвечал: «Травма – это травма, такая у меня работа. Ты не врач, а даже он не ускорит время». Что поделать, на то они и мамы, – сказал Филипп.