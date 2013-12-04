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    Мать центрового «Миннесоты» Карла-Энтони Таунса умерла от коронавируса

    Теги происшествия Миннесота НБА Карл-Энтони Таунс коронавирус Баскетбол

    Мать центрового «Миннесоты» Карла-Энтони Таунса, Жаклин Круз, умерла из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщается в официальном твиттер-аккаунте клуба.

    25 марта Таунс опубликовал в инстаграме видео, в котором сообщил, что у его матери обнаружен коронавирус и она находится в искусственной коме.

    Отец баскетболиста также переболел COVID-19.

    НБА приостановила сезон-2019/20 после того, как центровой «Юты» Руди Гобер сдал положительный тест на коронавирус. Позже заболевание было обнаружено у других игроков лиги, среди которых были одноклубник Гобера Донован Митчелл и звезда «Бруклина» Кевин Дюрэнт.

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