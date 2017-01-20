Путин делегировал в Общественную палату России Винер и Карякина

Теги Владимир Путин Ирина Винер Сергей Карякин Общественная палата ВФХГ Политика Гимнастика

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении членов Общественной палаты.

«В соответствии с законом «Об Общественной палате Российской Федерации» глава государства определил кандидатуры 40 российских граждан, имеющих особые заслуги перед государством и обществом. Все они войдут в новый, седьмой состав ОП России», – говорится в пресс-релизе органа.

Путин внес в президентский список трех представителей российского спорта.

В состав Общественной палаты войдут глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова, гроссмейстер Сергей Карякин, а также паралимпиец Сергей Бурлаков.

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