Путин делегировал в Общественную палату России Винер и Карякина

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении членов палаты.

«В соответствии с законом «Об Общественной палате Российской Федерации» глава государства определил кандидатуры 40 российских граждан, имеющих особые заслуги перед государством и обществом. Все они войдут в новый, седьмой состав ОП России», – говорится в пресс-релизе органа.

Путин внес в президентский список трех представителей российского спорта.

В состав Общественной палаты войдут глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова, гроссмейстер , а также паралимпиец Сергей Бурлаков.