Шарапова проиграла Сабатини в финале виртуального US Open

Мария Шарапова проиграла Габриэле Сабатини в финале виртуального US Open, разыгрываемого между чемпионками прошлых лет. Победительница определялась в голосовании в твиттере и инстаграме турнира.

По пути в финал Шарапова (2006) обыграла Маргарет Корт (1970), Жюстин Энен (2003), Мартину Навратилову (1984) и Штеффи Граф (1988).

Сабатини (1990) победила Серену Уильямс (1999), Крис Эверт (1975), Ким Клейстерс (2009) и Эверт (1978).

Ранее мужской виртуальный турнир выиграл чемпион-2000 Марат Сафин.

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