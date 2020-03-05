РФС может обратиться в правительство за финансовой помощью для инфраструктуры клубов, академий и школ

РФС собирает данные о финансировании клубов, рассматривая возможность обратиться в правительство России за финансовой поддержкой в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщает «Бизнес Online», РФС просит клубы указать источники финансирования за 2019-й год: как формируется бюджет, доля бюджетных средств в нем, финансовые потери из-за приостановки чемпионата.

В РФС пояснили, что задача организации – спасти академии, клубы и футбольную инфраструктуру.

«На данный момент ведем работу по анализу ситуации, в которой находятся клубы и футбольная отрасль в целом. Направили соответствующие запросы в клубы, собираем информацию о финансовых потерях и о формировании бюджетов.

Исходя из этого будем разрабатывать различные варианты поддержки, речь прежде всего о том, чтобы не пропали футбольные клубы, функционировали академии, школы, стадионы и так далее», – сообщил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил, что ведомство «не планирует финансировать профессиональный спорт в том масштабе, в котором он понес убытки».