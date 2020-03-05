Главные судьи РПЛ получат по 230 тысяч рублей в виде финансовой помощи от РФС

окажет финансовую поддержку арбитрам, работающим на матчах РПЛ и Олимп-ФНЛ.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», каждый из этих судей получит в апреле и мае сумму, равную гонорару за два проведенных матча (по одному за месяц).

Главные арбитры Премьер-лиги зарабатывают 115 тысяч рублей за матч, ассистенты – по 55 тысяч. Таким образом, они получат 230 и 110 тысяч рублей соответственно.

В ФНЛ главный арбитр зарабатывает 35 тысяч рублей за одну игру, ассистент – 17 тысяч. Следовательно, они получат 70 и 34 тысячи рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что некоторые судьи испытывают финансовые проблемы в связи с приостановкой розыгрыша РПЛ, так как зарплату они получают за отработанные матчи.

Экономика судейства РПЛ: зарплата 30 тысяч в месяц, бонусы больше 100, машины в кредит и 0 спонсоров (нет даже технического)