«Барселона» готова продать Дембеле за 60 млн евро, но покупателей нет

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Крайний нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может сменить клуб.

По информации Marca, каталонский клуб готов продать француза за 60 миллионов евро (это обсуждали с его агентом незадолго до того, как игрок получил травму и выбыл на полгода), однако на него нет покупателей, особенно в связи с кризисом из-за пандемии коронавируса.

Поэтому, вероятнее всего, он останется в «Барселоне» еще на год.

«Барселона» купила Дембеле в 2017 году за 124 млн евро у дортмундской «Боруссии» и хотела бы вернуть минимум половину суммы.

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