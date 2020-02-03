Агент Смольникова: «В мае к Игорю будет интерес от команды МЛС»

Александр Маньяков, агент защитника «Зенита» Игоря Смольникова, рассказал о будущем игрока.

«Мы не знаем, какая будет экономическая и политическая ситуация после окончания пандемии коронавируса. Мы ведем переговоры, помимо «Зенита», еще с тремя российскими клубами. Плюс к этому один из наших коллег-агентов говорит, что в мае будет интерес от одной из команд МЛС.

Лично для меня немного обидно вот что. «Зенит» – это большой клуб, где много интриг и всяких обсуждений, но Игорь всегда, как бы ни складывались отношения внутри, был предельно честен и сдержан в плане оценки происходящего. Он никогда не позволял себе выносить сор из избы и накидывать говно на вентилятор. Игорь – очень хороший парень, и это надо ценить», – заявил Маньяков.

Напомним, что срок контракта россиянина с «Зенитом» истекает в конце этого сезона.

У Смольникова есть три предложения из России, одно из Турции и два из Бельгии