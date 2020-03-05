«Сочи» обсудит с Кокориным возврат части выданной авансом зарплаты

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о планах вернуть часть зарплаты форварда Александра Кокорина.

На прошлой неделе стало известно, что клуб в связи с приостановкой сезона из-за коронавируса сократил зарплаты игрокам за апрель на 50%.

Кокорин, перебравшийся в «Сочи» из «Зенита» на правах аренды в феврале, сразу договорился с руководством клуба о выплате зарплаты за все месяцы.

«Договоренность в клубе есть, а как технически это будет сделано с футболистом Кокориным, пока озвучивать не буду.

Обсуждал ли этот вопрос с ним? Нет, мы еще не разговаривали, сейчас пока есть чем заняться. Думаю, в течение этой недели обсудим», – сказал Рубашко.

Кокорин носит антимикробный бейдж (такой же есть у Пескова). Он вряд ли помогает, а может быть и опасен