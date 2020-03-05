«Реал» следит за Обамеянгом. Габонец хочет перейти в «Барсу»

Теги премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Ла Лига Арсенал возможные трансферы Пьер-Эмерик Обамеянг Футбол

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может сменить клуб.

К габонскому футболисту проявляет интерес «Реал». По данным France Football, испанцы следят за положением Обамеянга и изучают вопрос с его возможным трансфером. Потенциальная сделка оценивается не менее чем в 50 миллионов евро. При этом лондонцы не хотят отпускать форварда.

Ранее сообщалось, что Обамеянг летом может уйти из «Арсенала», а к нему проявляет интерес «Барселона» и уже ведет предварительные переговоры. Появлялась информация, что сам игрок предпочел бы перейти в каталонский клуб.

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