«Реал» следит за Обамеянгом. Габонец хочет перейти в «Барсу»

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может сменить клуб.
К габонскому футболисту проявляет интерес «Реал». По данным France Football, испанцы следят за положением Обамеянга и изучают вопрос с его возможным трансфером. Потенциальная сделка оценивается не менее чем в 50 миллионов евро. При этом лондонцы не хотят отпускать форварда.
Ранее сообщалось, что Обамеянг летом может уйти из «Арсенала», а к нему проявляет интерес «Барселона» и уже ведет предварительные переговоры. Появлялась информация, что сам игрок предпочел бы перейти в каталонский клуб.