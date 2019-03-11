Гараничев, Бабиков и Малышко не рекомендованы тренерами в основу на подготовку к сезону-2020/21

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Евгений Гараничев Дмитрий Малышко Александр Логинов Антон Бабиков Максим Цветков Семен Сучилов Эдуард Латыпов Петр Пащенко Кирилл Стрельцов Матвей Елисеев Игорь Малиновский Дмитрий Иванов Никита Поршнев Василий Томшин Карим Халили Андрей Вьюхин Даниил Серохвостов Сергей Белозеров Биатлон

Стала известна рекомендация тренеров мужской сборной России по биатлону составу команды на подготовку к сезону-2020/21.

Об этом говорится в отчете старшего тренера сборной Сергея Белозерова.

В основу рекомендованы Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Карим Халили, Семен Сучилов, Кирилл Стрельцов и Петр Пащенко. В резерв – Василий Томшин, Дмитрий Иванов, Андрей Вьюхин и Даниил Серохвостов.

Таким образом, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков, Максим Цветков и Игорь Малиновский, по мнению тренеров, в состав не попадут.

Полный отчет Сергея Белозерова читайте в блоге «Под прицелом» на Sports.ru

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