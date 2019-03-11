Гараничев, Бабиков и Малышко не рекомендованы тренерами в основу на подготовку к сезону-2020/21

Стала известна рекомендация тренеров мужской сборной России по биатлону составу команды на подготовку к сезону-2020/21.

Об этом говорится в отчете старшего тренера сборной Сергея Белозерова.

В основу рекомендованы , Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, , Семен Сучилов, Кирилл Стрельцов и Петр Пащенко. В резерв – Василий Томшин, Дмитрий Иванов, и Даниил Серохвостов.

Таким образом, Евгений Гараничев, , Антон Бабиков, Максим Цветков и Игорь Малиновский, по мнению тренеров, в состав не попадут.

Полный отчет Сергея Белозерова читайте в блоге «Под прицелом» на Sports.ru