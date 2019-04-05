Дарюс Каспарайтис: «Мог бы хитануть Путина, наверное. Я не приближен к нему»

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис рассказал, почему его не приглашают на матчи с участием президента РФ Владимира Путина.

«Я не приближен к Путину. Прежде всего, я всегда говорил, что не принадлежу какой-то одной стране.

В Литве меня не любили за то, что я играл за сборную России. В России мне всегда напоминали, что я был частью Литвы. Я дружу со всеми.

С Путиным я в хоккей не играл. Только некоторых зовут на матчи с его участием. Фетисова, Буре, Каменского, Касатонова, иногда Ларионова с Макаровым. В общем, ветеранов. Там много правил.

Почему не зовут? Это вопрос безопасности, она на первом месте. Ты же не хочешь, чтобы литовец играл против президента России. Вдруг я его хитану. И я, наверное, мог бы его хитануть», – сказал Каспарайтис в подкасте Cam and Stick.

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