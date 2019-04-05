Дарюс Каспарайтис: «Мог бы хитануть Путина, наверное. Я не приближен к нему»

Теги Вячеслав Фетисов Дарюс Каспарайтис Игорь Ларионов Павел Буре Сергей Макаров Владимир Путин Алексей Касатонов Валерий Каменский КХЛ сборная Литвы Политика Хоккей

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис рассказал, почему его не приглашают на матчи с участием президента РФ Владимира Путина.

«Я не приближен к Путину. Прежде всего, я всегда говорил, что не принадлежу какой-то одной стране.

В Литве меня не любили за то, что я играл за сборную России. В России мне всегда напоминали, что я был частью Литвы. Я дружу со всеми.

С Путиным я в хоккей не играл. Только некоторых зовут на матчи с его участием. Фетисова, Буре, Каменского, Касатонова, иногда Ларионова с Макаровым. В общем, ветеранов. Там много правил.

Почему не зовут? Это вопрос безопасности, она на первом месте. Ты же не хочешь, чтобы литовец играл против президента России. Вдруг я его хитану. И я, наверное, мог бы его хитануть», – сказал Каспарайтис в подкасте Cam and Stick.

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