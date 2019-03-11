Глава СБР Владимир Драчев о коронавирусе: «Потихоньку все переболеем. Спокойно отношусь к этому, обычный грипп»

Президент Союза биатлонистов России (СБР), депутат Госдумы Владимир Драчев поделился мнением о пандемии коронавируса, а также о режиме самоизоляции, который с 30 марта утвержден в Москве указом мэра Сергея Собянина.

Ранее российская биатлонистка, чемпионка мира среди юниоров Анастасия Халиуллина была госпитализирована с подозрением на коронавирус.

«Даже если Халиуллина переболела коронавирусом – это даже лучше, чем бесконечно ждать. Потихоньку, помаленьку все им переболеем. Я очень спокойно к этому отношусь.

Маску, наверное, надо надевать, чтобы одновременно все не болели. Но и надо понимать, что это обычный грипп, разновидность простудного заболевания.

Что касается нового режима самоизоляции в Москве – нужны меры, которые пойдут на пользу всему населению. Многие страны идут по нарастающей, но мне очень не хочется, чтобы страдали пожилые люди.

Надо спокойно к этому относиться, как к легкому карантину, но раз сказали – надо выполнять. Я уже перешел на удаленку, офис СБР закрыт, но правление работает, у нас все возможности разговаривать со всеми одновременно по видеосвязи и телефону», – сказал Драчев.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией. По последним данным, в мире отмечено более 700 тысяч случаев заражения, в России – свыше 1800.

В Москве запрещены пробежки и занятия спортом на площадках у дома из-за угрозы коронавируса

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