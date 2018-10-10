Хабиб о коронавирусе: «Это наказание Всевышнего. У всех нас много косяков»

Чемпион UFC в легком весе высказался относительно причин пандемии коронавируса.

«Слушайте то, что вам говорят врачи, сейчас очень тяжелое время.

Находясь в Дагестане десять дней, я вижу, что здесь с недооценкой относятся к этой болезни. Но это очень серьезно.

Надо быть внимательным, соблюдать меры предосторожности. Просите Всевышнего, чтобы он нас простил.

Я на 100% убежден, что это наказание от Всевышнего. Это даже не испытание. Мы должны просить прощения.

У меня, у вас, у всех нас есть, так скажем, много косяков», – заявил Нурмагомедов в эфире инстаграма.

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