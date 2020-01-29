Глушаков о коронавирусе: «Не боюсь заболеть, потому что ем чеснок»

Полузащитник грозненского Денис Глушаков рассказал о личной профилактике коронавируса.

«Я ел чеснок все зимние сборы и не догадывался вообще о коронавирусе. Ничего о нем не знал, пока он до нас не дошел.

Рецепты? Я бы тебе все рассказал, но все для прямого эфира. Но я много ем чеснока на сборах, побольше зелени – она у нас настоящая, а не пластмассовая. С чесноком вот тут все в порядке, с остальным есть проблемы.

Паника началась, когда президент сказал, что нужно сидеть дома, выполнять правила. Тогда я понял, что все серьезно.

Я не боюсь заболеть, но другим советую: сидите дома и выполняйте указания президента. Я никуда не выхожу, все соблюдаю. Почему не боюсь? Потому что чеснок ем», — сказал Глушаков.