Зарплаты игроков «Барсы» сократятся более чем на 70%

«Барселона» выступила с заявлением относительно сокращения заработной платы игроков и персонала всех спортивных команд клуба.

«Совет директоров «Барселоны», члены всех профессиональных спортивных команд и большая часть баскетбольной команды достигли соглашения касательно сокращения их заработной платы в период пандемии коронавируса.

В случае футбольной первой команды снижение составит более 70% от первоначально согласованных с клубом зарплат.

Этот дополнительный вклад команды вместе с необходимым вложением клуба гарантирует 100% заработной платы всего неспортивного персонала в клубе.

Клуб хочет выразить благодарность всем профессиональным спортсменам за их участие в такой исключительной ситуации», – заявила пресс-служба клуба.

Ранее нападающий Лионель Месси сообщил о снижении зарплат игроков «Барсы» на 70%. Он также пояснил, что футболисты будут делать взносы, чтобы персонал получал 100% гонорара.

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