Лаутаро не хочет уходить из «Интера», а клуб не намерен его продавать. «Барса» должна выплатить 111 млн евро

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Трансфер нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса в «Барселону» может не состояться.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, президент «Интера» Стивен Чжан не намерен продавать сильных игроков, если они не говорят о желании покинуть клуб. Лаутаро же не говорил никому из руководства «Интера» о своем желании уйти.

Лаутаро знает, каковы планы «Интера», и он убежден, что в скором времени клуб начнет выигрывать трофеи. Именно поэтому он не думает о переходе в «Барселону» или «Манчестер Сити».

Если «Барселона» захочет выкупить Лаутаро, то единственный путь для каталонского клуба – это выплата отступных, которые прописаны в контракте аргентинца. Их размер составляет 111 млн евро. 

В этом сезоне Лаутаро провел за «Интер» 22 матча в Серии А, забил 11 мячей и отдал 4 голевых передачи. Его полная статистика – здесь.

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