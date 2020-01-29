«Тамбов» снят с Самой быстрой лиги Sports.ru за манипуляции со ставками

Представитель «Тамбова» Давид Бадтиев снят с розыгрыша Самой быстрой лиги Sports.ru за манипуляции со ставками его окружения на результат матча с «Зенитом», который представляет форвард Артем Дзюба.

Бадтиев является сотрудником «Тамбова» и при этом хорошо играет в PES – он неоднократно участвовал в киберспортивных турнирах в этой дисциплине. В рамках этого матча он использовал превосходство в навыках для манипуляций со ставками: по его собственным словам, доступным на стриме, он специально не стал забивать больше голов (матч закончился его победой 3:1), так как его знакомый поставил на победу с форой в 2 мяча.

Sports.ru считает любые формы манипуляции с результатами недопустимыми, поэтому «Тамбов» снят с розыгрыша турнира, результат его единственного матча на турнире – с «Зенитом» – аннулирован.

В дальнейшем мы не допустим повторения ситуаций, когда профессионально подготовленный игрок в PES встречается с игроком РПЛ, который рассматривает турнир как развлекательный, а не серьезный киберспортивный.

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