Игроки, тренеры и руководство «Зенита» выделили личные средства на закупку оборудования в больницу Святого Георгия

в рамках социального проекта «Вместе победим!» поможет Городской больнице Святого Великомученика Георгия в борьбе с коронавирусом.

Игроки, тренерский штаб и руководство клуба выделили личные средства на закупку медицинского оборудования и ключевых материалов.

Больница Святого Великомученика Георгия стала одним из первых медицинских учреждений, которые экстренно перепрофилировались под лечение гриппа, ОРВИ, пневмонии и COVID-19.

В качестве безвозмездной помощи она получит мониторы (НИАД, Spo2, ЧД, ЭКГ), фильтры, средства индивидуальной защиты и прочие материалы, необходимые врачам ежедневно.

«Мы видим, как стремительно развивается ситуация с распространением коронавируса в нашей стране и во всем мире. В этой непростой ситуации команда и клуб не могли остаться в стороне: было принято решение перечислить средства на закупку самого необходимого оборудования и материалов для городской больницы Святого Великомученика Георгия, где в круглосуточном режиме врачи борются с инфекцией.

«Зенит» благодарит за помощь фонд профилактики рака «Не напрасно», поддержавший нашу инициативу в поддержке больницы и пациентов. Только совместными усилиями, последовательно, шаг за шагом, мы победим вирус. Это наш долг – сегодня оказать поддержку тем, кто больше всего нуждается в помощи», – рассказал гендиректор «Зенита» Александр Медведев.



«Каждый из нас может помочь городу и стране в борьбе с вирусом. Даже оставаясь дома, мы можем повлиять на темп распространения болезни, а значит, облегчить работу врачей, круглосуточно борющихся за наши жизни и здоровье. Главное, что мы должны объединиться перед общей угрозой и в наших силах как можно скорее оставить ее в прошлом, обезопасив здоровье жителей», – добавил главный тренер команды .