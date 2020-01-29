Бензема о словах про Жиру: «Если меня сравнить с Роналдо, то он «Формула-1», а я картинг»

Нападающий «Реала» Карим Бензема объяснил свои высказывания о форварде Оливье Жиру.

Накануне Бензема в прямом эфире в инстаграме, отвечая на вопрос о сравнениях с Жиру, заявил: «Давайте не путать «Формулу-1» с картингом».

«Я просто сказал правду. Никто не обратил внимание на мои слова о его вкладе в успехи сборной Франции.

Запомнили только высказывание о том, что я «Формула-1», а он картинг. Но это правда, я так считаю.

Если вы сравните меня с бразильцем , то он «Формула-1», а я картинг. Вот и все», – заявил Бензема.

Бензема забил 27 голов в 81 игре за сборную Франции. Он не вызывается в национальную команду с августа 2015 года из-за причастности к шантажу интимным видео.

Таким образом, 32-летний нападающий пропустил и Евро-2016, на котором французы заняли второе место, и победный . Жиру принял участие в обоих турнирах.