Бензема о словах про Жиру: «Если меня сравнить с Роналдо, то он «Формула-1», а я картинг»

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Нападающий «Реала» Карим Бензема объяснил свои высказывания о форварде «Челси» Оливье Жиру.

Накануне Бензема в прямом эфире в инстаграме, отвечая на вопрос о сравнениях с Жиру, заявил: «Давайте не путать «Формулу-1» с картингом».

«Я просто сказал правду. Никто не обратил внимание на мои слова о его вкладе в успехи сборной Франции.

Запомнили только высказывание о том, что я «Формула-1», а он картинг. Но это правда, я так считаю.

Если вы сравните меня с бразильцем Роналдо, то он «Формула-1», а я картинг. Вот и все», – заявил Бензема.

Бензема забил 27 голов в 81 игре за сборную Франции. Он не вызывается в национальную команду с августа 2015 года из-за причастности к шантажу Матье Вальбуэна интимным видео.

Таким образом, 32-летний нападающий пропустил и Евро-2016, на котором французы заняли второе место, и победный ЧМ-2018. Жиру принял участие в обоих турнирах.

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