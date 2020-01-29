Бывший игрок «Спартака» Максим Калиниченко высказался о фанатском движении красно-белых.

«Спартак» – секта? Тоже думал над этим. В какой-то мере, наверное, да. Все атрибуты, чтобы называть «Спартак» сектой, есть.

Опять же: есть болельщицкие группировки и у других клубов. Нужно их тоже подогнать под эту формулировку. Все-таки это клуб по интересам с явным поклонением определенным вещам, со своими обычаями, культом, преклонением.

Единственное, что спартаковская секта остается самой мощной и влиятельной в России. С этим спорить не буду», – заявил Калиниченко.