В Москве запрещены пробежки и занятия спортом на площадках у дома из-за угрозы коронавируса

Официальный сайт мэра Москвы Сергея Собянина представил ответы на вопросы о режиме самоизоляции, который был введен в столице в связи с пандемией коронавируса.

Согласно указу мэра Москвы, с 30 марта все жители города обязаны не покидать места проживания, кроме случаев обращения за экстренной медицинской помощью, и не отходить от дома дальше 100 метров. Эти меры также распространяются на Подмосковье.

Ограничения касаются в том числе занятий спортом на открытом воздухе.

– Имею ли я право выходить на пробежку? Я не контактирую с другими людьми, стараюсь их оббегать, соблюдая дистанцию не менее двух метров?

– Нет, не имеете. Для того чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, сейчас необходимо соблюдать режим самоизоляции.

– Будет ли разрешено заниматься спортом на площадках у дома?

– Нет. Коронавирусная инфекция может сохраняться на поверхностях, в том числе на спортивных тренажерах, – говорится в сообщении на сайте мэра.

Уверены, что моете руки правильно? И все же посмотрите эту инструкцию (на всякий случай)