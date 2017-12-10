Финансовые потери от переноса Олимпийских игр в Токио на 2021 год составят более $5,8 млрд

Перенос Летних Олимпийских игр-2020 в Токио нанесет удар по экономике Японии и приведет к финансовым потерям, которые превысят 5,8 млрд долларов. Об этом сообщает британское экономическое издание LearnBonds.

Олимпийские игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса они были перенесены на 2021 год.

В 2013 году, когда столица Японии была выбрана для Олимпиады-2020, было подсчитано, что проведение Игр обойдется примерно в 6,6 млрд долларов, однако к концу 2019 года общая стоимость выросла почти вдвое и достигла 12,3 млрд долларов.

Оргкомитет инвестировал 5,51 млрд долларов в проведение Олимпиады. Власти Токио оказались на втором месте по величине расходов, потратив всего на 5 млн долларов меньше оргкомитета. Центральное правительство Японии выделило 1,37 млрд долларов.

Один из решающих факторов при расчете того, как отсрочка Игр ударила по экономике Японии – то, что большая часть этих расходов уже произошла. Это означает, что влияние расходов уже учтено в валовом внутреннем продукте страны в последние годы.

Перенос Игр оказал влияние на подготовку 11000 спортсменов и 4400 атлетов-паралимпийцев. Многие из них тренировались в течение нескольких недель в странах, которые сейчас закрыли границы. Их расходы на подготовку к Олимпиаде на общую сумму 3,56 млрд долларов также отнесены к убыткам.

Ожидается, что Олимпиада окажет долгосрочное экономическое воздействие на Японию, принеся доход в размере более 2 млрд долларов главным образом за счет туризма, развития инфраструктуры Токио и дальнейшего использования новых объектов.

Прогнозируемые расходы на содержание, ремонт, управление стадионами и Олимпийской деревней составят около 210 млн долларов, расходы на связи с общественностью и коммуникацию – 91 млн долларов.

Также потеряна прибыль от спонсорских и рекламных контрактов в размере 4,4 млрд долларов.

Японский бизнес имел значительную долю в бюджете Олимпийских игр в Токио. Спонсорские деньги составили 3,18 млрд долларов, что является рекордом. Олимпийские игры 2012 года в Лондоне и Игры 2016 года в Рио-де-Жанейро привлекли в три раза меньше денег местных спонсоров.

Эта цифра не включает партнерские соглашения, заключенные между компаниями-гигантами Panasonic, Toyota и Bridgestone и Международным олимпийским комитетом о спонсировании нескольких Игр подряд. Эти организации имеют эксклюзивные сделки с МОК на сумму в сотни миллионов долларов.

Телекомпания NBC установила рекорд, продав рекламу на сумму более 1,25 млрд долларов в преддверии Олимпийских игр-2020. Хотя компания была застрахована, задержка Олимпийских игр в Токио обойдется им потерей рекламной прибыли. Во время Рио-2016 NBC заработала на рекламе около 250 млн долларов.

Я верю, что МОК бился за Олимпиаду не только ради денег. Главная ценность – возрождение спорта после пандемии