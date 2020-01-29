Егор Титов: «Спартак» – как коронавирус. Один чихнул – заболели сразу четверо»

Бывший капитан Егор Титов рассказал о своем отношении к клубу.

- Горжусь, что был винтиком в этой империи, которая только разрасталась. Сегодня мы видим, что это не только Тарасовка. Это и «Открытие Арена», и Тушино. Огромный-огромный пласт в Москве.

- Мешал ли гигантский фанатизм «Спартаку»?

- Вспомним, что в 90-х творил ОМОН, какие были драки. Постоянные стычки, доходило до убийств. Меня это напрягало очень сильно.

Помню матч, когда мы, по-моему, играли с ЦСКА в «Лужниках». На трибуне Б произошла какая-то грандиозная драка. Болельщики поломали все кресла, и это продолжалось минут 15–20. Мы играли и постоянно смотрели туда, чтобы понять, что там происходит.

Сегодня есть истерия. Болельщик может диктовать условия всем. Есть коалиции, которые хотят вот так.

Могут поставить позицию, и клубу надо с этим что-то делать, потому что это огромная масса болельщиков. С этим надо считаться.

- В чем магия «Спартака»?

- Это как коронавирус. Один чихнул – заболели четыре сразу. Еще раз чихнули – уже 16.

Это идет из поколений, из 30-х годов. Наши прадеды, деды, отцы болели за «Спартак». Не в обиду «Динамо», «Торпедо» и «Локомотиву»: там это передается, идет одна ветка – ни влево, ни вправо.

«Спартак» влюблял поколения игрой. Все же вспоминают, как еще играл Симонян и великие спартаковцы. Как дерево. Посадили маленькую веточку, а через 100 лет это огромный дуб. Смотришь вверх – не видно ни конца, ни края. Это про «Спартак», про его болельщиков, — сказал Титов.

Сможете назвать футболистов с наибольшим количеством игр за «Спартак» в XXI веке?