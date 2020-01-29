Месси объявил о снижении зарплат игроков «Барсы» на 70%. Футболисты будут делать взносы, чтобы персонал получал 100% гонорара

Капитан «Барселоны» объявил о снижении зарплат игроков команды в условиях кризиса из-за пандемии коронавируса.

Месси заявил, что зарплаты футболистов снижены на 70%. При этом игроки переведут деньги персоналу «Барселоны», чтобы они смогли получить свою заработную плату в полном объеме.

«Многое было написано и сказано о «Барселоне» в отношении вопроса о зарплатах игроков в этот непростой период. Мы бы хотели прояснить, что всегда хотели снизить размер зарплаты, которую получаем, потому что мы полностью понимаем, что эта ситуация выходит за рамки.

Игроки должны первыми помогать нашему клубу, когда он просит об этом. Много раз мы даже делали это по своей собственной инициативе, в других случаях мы считали это необходимым или важным.

По этой причине нас не перестает удивлять то, что внутри клуба были те, кто пытался поставить нас под увеличительное стекло и пытался усилить давление, чтобы подтолкнуть нас к тому, что мы всегда знали, что сделаем.

На самом деле, соглашение было отложено на несколько дней, только потому, что мы искали формулу, чтобы помочь клубу, а также его сотрудникам в эти трудные времена.

Пришло время объявить, что, помимо сокращения нашей зарплаты на 70% на период кризиса, мы также будем делать взносы, чтобы сотрудники клуба могли получать 100% своей зарплаты.

Если мы до сих пор не говорили об этом, то только потому, что приоритетом для нас был поиск реальных решений, которые помогли бы клубу, а также тем, кто больше всего пострадал от этой ситуации», – сказано в заявлении.

Заявление Месси появилось на страницах нескольких игроков «Барселоны» (например, у Луиса Суареса и Антуана Гризманна) спустя несколько минут после его публикации.

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