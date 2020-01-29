Самая быстрая лига Sports.ru. «Динамо» пропустило 4 гола от «Крыльев», «Зенит» – «Тамбов», «Ростов» против «Краснодара»

Sports.ru возвращает российский футбол в турнире «Самая быстрая лига» при поддержке МегаФона.

Реальные футболисты клубов РПЛ взяли в руки джойстики и доиграют сезон в PES там, где он прервался – с 23-го тура.

Сегодня «Крылья Советов» (Дмитрий Молчанов) на выезде разгромили «Динамо» (Дмитрий Скопинцев), (Артем Дзюба) в гостях играет с «Тамбовом», а в центральном матче тура «Ростов» (Эльдор Шомуродов) встречается с «Краснодаром» (Александр Агеев).

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Самая быстрая лига

28-й тур

25-й тур

23-й тур

24-й тур

«Самая быстрая лига»: Дзюба оформил хет-трик Азмуном и победил, но герой тура – виртуальный Гильерме

Таблица Самой быстрой лиги

Самая быстрая лига Sports.ru при поддержке МегаФона