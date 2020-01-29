Самая быстрая лига Sports.ru. «Динамо» пропустило 4 гола от «Крыльев», «Зенит» – «Тамбов», «Ростов» против «Краснодара»

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Sports.ru возвращает российский футбол в турнире «Самая быстрая лига» при поддержке МегаФона.

Реальные футболисты клубов РПЛ взяли в руки джойстики и доиграют сезон в PES там, где он прервался – с 23-го тура.

Сегодня «Крылья Советов» (Дмитрий Молчанов) на выезде разгромили «Динамо» (Дмитрий Скопинцев), «Зенит» (Артем Дзюба) в гостях играет с «Тамбовом», а в центральном матче тура «Ростов» (Эльдор Шомуродов) встречается с «Краснодаром» (Александр Агеев).

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Самая быстрая лига

28-й тур

Динамо (Скопинцев) – Крылья Советов (Молчанов) 0:4 (0:4, 0:0)
Дата проведения
30 марта, 12.00, «PES 2020»
превью матча онлайн статистика

25-й тур

Тамбов (Бадтиев) – Зенит (Дзюба)
Дата проведения
30 марта, 14.30, «PES 2020»
превью матча онлайн статистика

 

Уфа (Голубев) – Рубин (Кварацхелия)
Дата проведения
30 марта, 20.00, «PES 2020»
превью матча онлайн статистика

 

Ростов (Шомуродов) – Краснодар (Агеев)
Дата проведения
30 марта, 22.45, «PES 2020»
превью матча онлайн статистика

23-й тур

Уфа (Голубев) – Тамбов (Бадтиев)
Дата проведения
30 марта, 15.30, «PES 2020»
превью матча онлайн статистика

24-й тур

Урал (Татаринов) – Тамбов (Бадтиев)
Дата проведения
30 марта, 19.30, «PES 2020»
превью матча онлайн статистика

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Самая быстрая лига Sports.ru при поддержке МегаФона 

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