Самая быстрая лига Sports.ru. «Динамо» пропустило 4 гола от «Крыльев», «Зенит» – «Тамбов», «Ростов» против «Краснодара»

Sports.ru возвращает российский футбол в турнире «Самая быстрая лига» при поддержке МегаФона.
Реальные футболисты клубов РПЛ взяли в руки джойстики и доиграют сезон в PES там, где он прервался – с 23-го тура.
Сегодня «Крылья Советов» (Дмитрий Молчанов) на выезде разгромили «Динамо» (Дмитрий Скопинцев), «Зенит» (Артем Дзюба) в гостях играет с «Тамбовом», а в центральном матче тура «Ростов» (Эльдор Шомуродов) встречается с «Краснодаром» (Александр Агеев).
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Самая быстрая лига
28-й тур
- Дата проведения
- 30 марта, 12.00, «PES 2020»
25-й тур
- Дата проведения
- 30 марта, 14.30, «PES 2020»
- Дата проведения
- 30 марта, 20.00, «PES 2020»
- Дата проведения
- 30 марта, 22.45, «PES 2020»
23-й тур
- Дата проведения
- 30 марта, 15.30, «PES 2020»
24-й тур
- Дата проведения
- 30 марта, 19.30, «PES 2020»
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